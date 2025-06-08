شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة عربية تحصل على إعفاء من تأشيرة دخول أمريكا "لن تصدق من تكون" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا إدراج قطر في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، ما يتيح لمواطنيها السفر إلى أمريكا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. وبهذا القرار، تصبح قطر أول دولة عربية تنضم إلى هذا البرنامج، الذي يضم 42 دولة حول العالم

. *توسيع العلاقات وتعزيز التعاون الأمني* جاء هذا القرار تتويجًا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حيث أكدت وزارتا الخارجية والأمن الداخلي الأمريكي أن إدراج قطر في البرنامج جاء نتيجة تعاون مستمر وتبادل المعلومات الأمنية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المشترك ويشجع السفر والتجارة بين البلدين. *تأثير

القرار على السفر والتجارة* اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2024، سيتمكن المواطنون القطريون من التقدم عبر النظام الإلكتروني لتصاريح السفر دون الحاجة إلى تأشيرة تقليدية، مما يسهل عليهم التنقل لأغراض السياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يومًا. هذه الخطوة ستعزز من تدفق المسافرين بين قطر والولايات المتحدة، وتفتح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

*متطلبات الانضمام للبرنامج* للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يجب على الدول الوفاء بمعايير صارمة تشمل إصدار وثائق سفر آمنة، التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان معاملة المواطنين الأمريكيين بشكل متساوٍ. وقد أظهرت قطر التزامًا قويًا بهذه المعايير، ما جعلها مؤهلة لهذا الإجراء الاستثنائي. بهذا القرار، تؤكد قطر مكانتها كدولة رائدة في المنطقة، وتفتح الباب أمام المزيد من الدول الخليجية للسير على نهجها في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، بما يحقق فوائد اقتصادية وسياحية لكلا الطرفين.