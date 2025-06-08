شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يبث بشرى سارة حول تطورات الأوضاع السياسية باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الدكتور عبدالعزيز العقاب، رئيس منظمة السلام الدولية، وجود مؤشرات إيجابية في عدد من القضايا المتصلة بـالملف الإنساني والاقتصادي وبناء الثقة بين الأطراف، مشددًا على أهمية دعم هذه الجهود بخطوات صحيحة وعملية لتفويت الفرصة على الأطراف المستفيدة من استمرار الصراع.

وقال العقاب في تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):

"هذه الجهود تحتاج إلى المساندة والخطوات العملية الصحيحة، لتفويت الفرصة على المستفيدين من الصراع والمعاناة، والذين يحاولون خلق قضايا خلاف جديدة لإطالة أمد الأزمة كلما شعروا بأي خطوات تقارب أو حلول قادمة."

وأشار إلى أن بعض الأطراف تسعى بشكل ممنهج لإفشال مسارات التفاهم، عبر افتعال أزمات أو تغذية الخلافات، في محاولة لإبقاء الوضع في حالة من الجمود والتوتر.

وتأتي تصريحات العقاب في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تحركات دبلوماسية ومبادرات إنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة وبناء جسور الثقة بين الفرقاء، وسط ترقب شعبي لأي تقدم نحو السلام الشامل.