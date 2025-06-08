شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا في هذا التوقيت ؟ وماذا يراد لليمن ؟..زعيم القاعدة في اليمن يهدد ترامب وماسك ويدعو لاغتيال قادة عرب على خلفية حرب غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم السبت، أن زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، سعد بن عاطف العولقي، أصدر تهديدات مباشرة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، إلى جانب مسؤولين أمريكيين آخرين، كما دعا إلى اغتيال قادة عرب، وذلك في أول ظهور إعلامي له منذ توليه قيادة التنظيم العام الماضي.

ووفقًا للتقرير، فقد نشر العولقي مقطع فيديو مدته نحو 30 دقيقة عبر منصات تابعة لمؤيدي "القاعدة في جزيرة العرب"، تضمن صوراً لترامب، وماسك، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، بالإضافة إلى شعارات شركات ماسك مثل "تيسلا".

وحرّض العولقي في الفيديو على شن هجمات تستهدف قادة في مصر، الأردن، ودول الخليج، مبررًا ذلك بما وصفه بـ"الجرائم التي ترتكب بحق أهل غزة"، وقال: "لا خطوط حمراء بعد ما حدث ويحدث لأهلنا في غزة... المعاملة بالمثل مشروعة."

وأكدت الصحيفة أن تنظيم القاعدة في اليمن، رغم تعرضه لسلسلة من الضربات الأمريكية التي أضعفت بنيته وقيادته، لا يزال نشطًا، ويُعتبر أحد أخطر أفرع التنظيم العالمي، لا سيما بعد مقتل مؤسسه أسامة بن لادن عام 2011.

وأشار التقرير إلى أن التنظيم يسعى إلى استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس لتعزيز حضوره ورفع شعبيته في المنطقة، على غرار ما يفعله الحوثيون المدعومون من إيران، والذين كثّفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر مؤخرًا، في ما يعتبره العولقي فرصة لإعادة تسويق "القاعدة" كقوة فاعلة في مقاومة إسرائيل والولايات المتحدة.

من جهته، صرح محمد الباشا، الخبير في شؤون اليمن، أن العولقي يحاول منافسة صعود الحوثيين في الخطاب المقاوم، قائلاً: "مع تزايد شعبية الحوثيين كقادة للمقاومة في العالم العربي، يسعى العولقي إلى تحدي نفوذهم بتقديم نفسه كمن يهتم بصدق بما يحدث في غزة."

وكان برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية، قد أعلن سابقًا عن مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال العولقي، بتهمة التحريض العلني على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.