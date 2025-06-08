شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق الضالع -صنعاء عقب حدوث هذا الأمر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مواطنون عن إغلاق طريق الضالع -صنعاء عصر اليوم . وقال المواطنون إن جماعة الحو ثي أطلقت النار باتجاه مواقع لقوات الشرعية . واضافوا : تم اغلاق الخط عقب واقعة الاطلاق لساعات. واختتم : حالة عدم الانضباط قد تتسبب بإغلاق الخط بشكل نهائي



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