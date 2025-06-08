شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم يستهدف مسجد بالبيضاء وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة مروعة هزّت محافظة البيضاء، مساء اليوم ،أفادت مصادر محلية بوقوع هجوم دموي استهدف مسجدًا في قرية قرن الأسد بمديرية رداع، أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصًا على الأقل، وإصابة عدد كبير من المصلين، بعضهم في حالة حرجة.

وبحسب الشهود، فإن منفذ الهجوم يُعتقد أنه شخص مختل عقليًا ألقى قنبلة يدوية داخل المسجد أثناء تواجد عدد كبير من المصلين، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في مشهد مأساوي أوجع قلوب الأهالي.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات القريبة، في حين عمّت حالة من الحزن والذهول أوساط سكان المنطقة.

