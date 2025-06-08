شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العليمي يوجه اللواء العرادة بأمر عسكري هام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اتصالًاً هاتفيًا باللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة

الرئاسي ومحافظ مأرب، للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة، ومتابعة أحوال المواطنين والجهود المبذولة لتحسين الخدمات وتعزيز

الأمن والاستقرار.

وخلال الاتصال، قدّم الرئيس العليمي تهانيه الحارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لقيادة السلطة المحلية وأبناء مأرب، والقوات المسلحة والأمن

بكل تشكيلاتها، متمنيًا أن تعود المناسبة على اليمن وشعبه بالسلام والنصر واستعادة مؤسسات الدولة.

من جانبه استعرض اللواء العرادة أمام الرئيس أبرز التطورات الأمنية والخدمية والإنسانية، مؤكدًا أن مأرب لا تزال ملاذًا آمنًا لملايين النازحين

الهاربين من بطش ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

كما أطلع الرئيس على الجاهزية العالية للقوات المسلحة لردع أي محاولات اختراق تقوم بها المليشيا التي تكبدت هزائم متتالية على تخوم مأرب.

الرئيس العليمي أشاد بالصمود المأربي والنهضة التنموية التي تشهدها المحافظة رغم الحصار الحوثي، مثمنًا يقظة الأجهزة الأمنية والعسكرية في

الحفاظ على الأمن والسكينة العامة.

كما نوه بتكاتف أبناء مأرب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني مع قيادة السلطة المحلية، وحرصهم على أداء واجبهم الوطني في حماية

المحافظة وتوفير الخدمات لكل المواطنين والنازحين.

وأكد الرئيس على الدور الريادي لأبناء وقبائل مأرب في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية، معربًا عن ثقته الكاملة في وعيهم وقدرتهم على

إفشال كل المخططات الحوثية، ومؤكدًا أن مأرب ستظل قلعة للصمود ومفتاحًا للنصر الذي بات قريبًا.