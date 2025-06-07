شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الانتقالي:لاول مرة لم استطيع ان اضحي بالعيد في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال رئيس الانتقالي بمديرية الشيخ عثمان الاستاذ رياض درويش:

35 سنه .

تشكلت اسرتي عند زواجي 1990م

حتى عامنا هذا 2025م هو العام الأول الذي لم أضحي فيه اضحية العيد .

وبسبب الظروف الصعبة وارتفاع اسعار الاضاحي لم يستطيع اغلب سكان عدن التضحية باضحية العيد

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