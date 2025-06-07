شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى .. ظهور علني لشقيق عيدروس الزبيدي بشوارع عدن(صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قام قائد ألوية الحماية الرئاسية، اللواء محمد قاسم الزبيدي، بزيارة تفقدية لنقاط انتشار قوات الحماية الرئاسية في العاصمة عدن، وذلك في إطار زيارة عيدية تهدف إلى متابعة سير أداء المهام والاطلاع عن كثب على جاهزية ويقضة القوات المنتشرة في نطاق المهام الموكلة اليها .
وخلال الزيارة، أشاد اللواء الزبيدي بيقظة وجاهزية منتسبي ألوية الحماية الرئاسية، مثمنًا تفانيهم في تنفيذ واجباتهم العسكرية والأمنية على أكمل وجه،
واكد اللواء محمد قاسم الزبيدي على أهمية مواصلة رفع مستوى الانضباط والجاهزية ، مشددًا على أن الحفاظ على أمن واستقرار العاصمة عدن وحفظ السكينة العامة وتوفير اجواء آمنة للمواطنين أولوية قصوى.
ويعد هذا الظهور هو الأول لشقيق الزبيدي بشوارع عدن .
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