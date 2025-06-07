شكرا لقرائتكم خبر عن حضور يلفت الأنظار...ألفت الدبعي تؤدي صلاة العيد في قصر معاشيق "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الناشطة السياسية ألفت الدبعي في مراسم صلاة عيد الأضحى المبارك التي أقيمت في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي.



وظهرت الدبعي إلى جانب عدد من الشخصيات، من بينهم الرفيق علاء توفيق، حيث تبادلوا التهاني مع فخامة الرئيس بمناسبة العيد، في أجواء رسمية وروحانية جمعت بين الجانب الديني والوطني.



وقدمت الدبعي تهانيها بعيد الأضحى، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية، وكل عام والجميع بألف خير.



