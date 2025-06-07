شكرا لقرائتكم خبر عن حضور يلفت الأنظار...ألفت الدبعي تؤدي صلاة العيد في قصر معاشيق "صورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاركت الناشطة السياسية ألفت الدبعي في مراسم صلاة عيد الأضحى المبارك التي أقيمت في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وظهرت الدبعي إلى جانب عدد من الشخصيات، من بينهم الرفيق علاء توفيق، حيث تبادلوا التهاني مع فخامة الرئيس بمناسبة العيد، في أجواء رسمية وروحانية جمعت بين الجانب الديني والوطني.
وقدمت الدبعي تهانيها بعيد الأضحى، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية، وكل عام والجميع بألف خير.
كانت هذه تفاصيل خبر حضور يلفت الأنظار...ألفت الدبعي تؤدي صلاة العيد في قصر معاشيق "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.