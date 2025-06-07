شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة في عدن بظروف غامضة فجر اليوم(صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة عدن، وتحديدًا في منطقة القلوعة، انفجارًا قويا في الساعات الأولى من فجر اليوم، حيث سُمع دويه في المنطقة.
وأفاد مواطنون أن الانفجار ناتج عن انفجار سيارة محولة إلى غاز في شارع الرصافي.
حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية أو تفاصيل حول أسباب الحادث أو خلفياته.
هذا وتواصل السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتقديم المزيد من المعلومات لاحقًا
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