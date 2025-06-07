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انفجار سيارة في عدن بظروف غامضة فجر اليوم(صور)

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انفجار سيارة في عدن بظروف غامضة فجر اليوم(صور)

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة عدن، وتحديدًا في منطقة القلوعة، انفجارًا قويا في الساعات الأولى من فجر اليوم، حيث سُمع دويه في المنطقة.

وأفاد مواطنون أن الانفجار ناتج عن انفجار سيارة محولة إلى غاز في شارع الرصافي.

حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية أو تفاصيل حول أسباب الحادث أو خلفياته.

هذا وتواصل السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتقديم المزيد من المعلومات لاحقًا
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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