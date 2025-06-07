شكرا لقرائتكم خبر عن حول مستقبل الرحلات...بيان هام من رئيس الخطوط الجوية اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة والأخوات منتسبي الخطوط الجوية اليمنية جميعًا – كلٌ في موقعه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يسعدني أن أتقدم إليكم جميعًا بأسمى آيات التهاني والتبريكات، راجيًا من المولى عز وجل أن يعيده علينا وعليكم وعلى وطننا الحبيب بالخير واليُمن والبركات، وأن يعم الأمن والسلام أرجاء اليمن الغالي.

وبهذه المناسبة الدينية العزيزة، نود الإشارة إلى أنه، رغم ما تمر به شركتنا العريقة من تحديات جسيمة، وما لحق بأسطولها الجوي من دمارٍ كارثي طال أربع طائرات من أصولها، فإننا نؤكد لكم اليوم - ونحن على أعتاب هذا العيد المبارك - أننا باقون على العهد في قيادة الشركة، ماضون في أداء رسالتنا الوطنية والإنسانية، مهما كانت الظروف والصعاب.

وسنظل - بعزيمتكم وإخلاصكم - الناقل الوطني الذي يخدم أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، من المهرة إلى صعدة، بثبات واقتدار بإذن الله تعالى، لتحقيق الأهداف والخطط التي رسمناها لأنفسنا منذ تولينا قيادة الشركة في الثاني من يونيو 2022.

إنني أفتخر بكم جميعًا، وبما تبذلونه من جهود جبارة للحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي الشامخ: الخطوط الجوية اليمنية – سفير اليمن الطائر.

ورغم كل المعوقات والتحديات، فإنني بكل اعتزاز أزف إليكم بشرى سارة، وهي شراء طائرة من طراز "إيرباص 320" ستنضم إلى أسطول الشركة خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى افتتاح مبنى جديد للشركة في مدينة القاهرة - عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة - كأصلٍ جديدٍ من أصول اليمنية، إلى جانب افتتاح خطوط جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه.



وأخيرًا، أدعو الله أن يجزيكم خير الجزاء أيها الشرفاء والمخلصون في مواقعكم كافة، وأن يكتب لنا جميعًا التوفيق والسداد في خدمة وطننا وشعبنا العزيز، دون استثناء.

أعاد الله عليكم العيد بالخير واليُمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،

الكابتن/ ناصر محمود محمد

رئيس مجلس الإدارة

الخطوط الجوية اليمنية

