شكرا لقرائتكم خبر عن زواج "جحاف" من ابنة الشيخ "الضبيبي" يثير التساؤلات "تحالفات القبيلة والسياسة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مراسم زواج “عبد السلام جحاف” المنتمي إلى سلالة حوثية، من ابنة الشيخ القبلي المعروف “علي الضبيبي”، موجة جدل واسع وانقسام حاد في محافظة ريمة، وسط تباين في الآراء حول ما اعتبره البعض خرقًا صارخًا للعادات والتقاليد القبلية الراسخة.

ويظهر في الفيديو “جحاف” خلال عقد القران في أجواء احتفالية، الأمر الذي دفع بعض أبناء قبائل ريمة إلى إعلان تبرؤهم من الشيخ الضبيبي، متهمين إياه بتجاوز الأعراف وتقديم ولاء قبلي لصالح مشروع الحوثيين السلالي، الذي يلقى رفضًا شعبيًا واسعًا في معظم المناطق اليمنية.

وأكدت مصادر محلية أن حالة من الغضب تسود بين عدد من أبناء القبائل، الذين اعتبروا هذا الزواج “تطبيعًا اجتماعيًا” مع جماعة سلالية متورطة في تدمير اليمن وفرض حكم عنصري، بينما دافع آخرون عن الضبيبي، معتبرين أن الزواج أمر شخصي، وأن عبد السلام جحاف مقيم منذ سنوات في منطقة “ذو قدم” وأصبح معروفًا لدى سكانها.

ويرى مراقبون أن هذا الجدل لا يتعلق فقط بالزواج، بل يكشف عن عمق الهوة الاجتماعية التي أحدثتها جماعة الحوثي في النسيج اليمني، عبر تغذية الانقسامات السلالية والطائفية، ومحاولة اختراق القبائل عبر تحالفات عائلية ومصاهرات محسوبة.

ويعكس هذا النوع من القضايا تداخل البُعدين الاجتماعي والسياسي في اليمن، في ظل واقع من التشظي الأهلي والانقسام المجتمعي الذي فاقمته الحرب المستمرة منذ سنوات.