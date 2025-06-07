شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك الفتيات واصطفاف الرجال بجانب النساء أثناء صلاة العيد في القاهرة تثير الجدل "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت بعض ساحات صلاة عيد الأضحى في القاهرة صباح اليوم، تفاعلات ملحوظة على مواقع التواصل، بعد انتشار مقاطع مصورة توثق سلوكيات غريبة أثناء أداء الصلاة، تمثلت في ضحك ولعب من بعض الفتيات، إلى جانب وجود رجال في أماكن مخصصة للنساء، ما أثار نقاشًا عامًا حول التنظيم وآداب المشاركة في الشعائر الجماعية.

المقاطع التي تم تداولها أظهرت مشاهد في عدد من الساحات المفتوحة، حيث ظهرت مجموعات من الفتيات وهن يضحكن أو يتحركن أثناء الخطبة والصلاة، فيما ظهر في بعض اللقطات وجود اختلاط بين الرجال والنساء، خاصة في الصفوف الخلفية.

وقد انقسمت ردود الفعل عبر المنصات الرقمية؛ إذ رأى البعض أن ما جرى يعكس غيابًا في التنظيم والتوجيه، بينما دعا آخرون إلى عدم التهويل، مشيرين إلى أن طبيعة التجمعات الكبيرة قد تشهد تصرفات فردية لا تعبر بالضرورة عن سلوك عام.