شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة لمايحدث...خبير اقتصادي يمني يخذر المواطنين من عمليه احتيال يقوم بها الصرافين بحق حولاتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري:مع تزايد التحويلات المالية بالأعياد والمناسبات الدينية ينصح الجميع بعدم الانخداع بالحركات اللصوصية لكثير من الصرافين الذين يتذرعون بعدم وجود دولار أو سعودي لديهم أو ريال يمني أحيانا، لتسليمك حوالتك بعملتها المرسلة، ولغرض إقناع المستلم بقبول مصارفتها بأقل من سعر الصرف الحقيقي بالسوق، وذلك طمعا في الحصول على فارق صرف يصل إلى مبلغ كبير أحيانا، وخاصة اذا كانت الحوالة بمبلغ يزيد عن المليون ريال يمني أو مافوق الألف دولار والثلاثة او الخمسة ألف ريال سعوي..

واضاف:وعليه ينبغي التنبه والمطالبة بصرف حوالتك بعملتها المرسلة وليس بقيمة صرفها ريال يمني باعتبار ذلك حق لك لا يمتلك الصراف أي حق أو مبرر للتحابل عليك..

وإذا كنت محتاج لصرفها الى الريال، فيجب عليك أن تسأل صرافا صديقا او موثوقا، عن أكبر قيمة صرف معتمدة بالسوق وطلب اعتماده بالمصارفة أوسحب حوالتك بعملتها المرسلة.

واذا رفض الصراف تسليمك حوالتك بعملتها المرسلة، فيجب عليك جمع كافة بيانات حوالتك وتقديم شكوى بذلك الصراف المحتال إلى قطاع الرقابة بالبنك المركزي أو ابلاغهم عبر اتصال برقم الخط الساخن.

واختتم:وإذا لم يتفاعلوا معك بالبنك المركزي ويتواصلوا بالصراف لالزامه بصرف حوالتك بعملتها المرسلة، فعليك باللجوء إلى تقديم شكوى مستعجلة بالبنك المركزي وبذلك الصراف معا، إلى نيابة الأموال العامة.

وقبل اللجوء لكل الخيارات الإعلامية المفتوحه المتمثلة بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.وربنا بيعينك ويقويك عليهم، لأنهم سيكونون في موقف ضعيف ومحصورين في خيارين ضيقين صرف حوالتك بعملتها المرسلة كما يجب عليهم فعله.



أو تقبل ما سيأتيهم قضائيا واعلاميا نتيجة رفضهم لذلك.من حقك استلام حوالتك بعملتها المرسلة إليك.



