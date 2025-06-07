شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يمني يثير الإعجاب بتفوقه في الترجمة وخدمته للحجاج ويجذب انظار العالم "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الشاب اليمني عبدالفتاح عمر إعجاب الكثيرين بفضل موهبته الاستثنائية في الترجمة بعدد من اللغات، حيث يقدم خدماته التطوعية للحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم، مُظهراً تفوّقاً لافتاً في التواصل بلغاتٍ بلغت 8 لغات ، بينها العربية والألمانية والإسبانية والإنجليزية والإيطالية والصومالية والسواحيلية والفرنسية.

ويحمل عبد الفتاح عمر الجنسية السويسرية، ويُعد من أبناء الجالية المتميزة والمُوزعة ثقافياً حول العالم، فهو من أب يمني وأم صومالية، وُلد في إيطاليا ، وتربى في بيئة متعددة الثقافات، مما ساعد على اتساع آفاقه اللغوية والثقافية. كما درس في المملكة العربية السعودية، ويعيش حالياً في مصر مع زوجته الكولومبية، ويمتلك خبرة كبيرة في اللغة الإسبانية إلى جانب تخصصه في الترجمة من وإلى اللغة الألمانية.

وكان عبد الفتاح قد شارك كمتطوع في موسم الحج الحالي، حيث قدم خدماته الترجمية للحجاج من مختلف الجنسيات، ليكون حلقة وصل مهمة بينهم وبين القائمين على خدمة ضيوف الرحمن، ما جعل منه قصة نجاح حقيقية تعكس الانفتاح الثقافي واللغوي لجيل جديد من الشباب العربي.

قصة عبد الفتاح ليست مجرد موهبة لغوية فريدة، وإنما هي تجسيد لقوة الإرادة والانتماء الإنساني، ودليلٌ على أن التعليم والانفتاح على الثقافات لا يعرف حدوداً جغرافية أو عرقية.