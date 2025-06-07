شكرا لقرائتكم خبر عن "ارحل من أمريكا!"..ترامب يصفع ماسك بعقوبات قاسية وصلت 150 مليار في يوم واحد.. والأخير يفتح النار: "لولاي لخسرت!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحوّل الخلاف السياسي بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك من مجرد تباين في المواقف إلى صدام علني يهدد بنسف "تحالف المصالح" الذي جمعهما لسنوات، بعدما فجّر مشروع قانون الإنفاق الجمهوري أزمة غير مسبوقة بين الرجلين.

بدأت الأزمة عندما هاجم ماسك مشروع القانون المدعوم من ترامب، واصفاً إياه بـ"الشر المقيت" الذي سيزيد العجز الفيدرالي ويثقل كاهل المواطنين. وكتب على منصة "إكس": "لم أعد أتحمل هذا.. الإنفاق الفاحش في الكونغرس شر لا يُطاق".

القانون الذي مرّ بأغلبية صوت واحد في مجلس النواب يتضمن تمديداً لتخفيضات ضريبية ضخمة وإعفاءات تريليونية، إضافة إلى رفع الإنفاق الدفاعي والسماح بمزيد من الاقتراض. ووفقاً للتقديرات، سيؤدي إلى زيادة العجز بنحو 600 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.



تهديدات متبادلة واتهامات علنية

في أول رد علني له، أعرب ترامب عن "خيبة أمله" من ماسك قائلاً: "كانت تربطني به علاقة رائعة.. لا أعلم إذا كانت ستستمر". لكن التصعيد لم يتوقف هنا، إذ لوّح ترامب بقطع العقود الحكومية مع شركات ماسك، مضيفاً: "أسهل طريقة لتوفير مليارات الدولارات هي إنهاء الدعم الحكومي الممنوح له".

ورد ماسك متهكماً: "لولاي لخسر ترامب الانتخابات"، مذكّراً بأنه دعم الجمهوريين بحوالي 300 مليون دولار. كما دعا إلى عزل ترامب وتولي نائبه جيه دي فانس منصب الرئاسة بدلاً منه.



بانون يطالب بترحيل ماسك

وفي تصعيد لافت، دخل ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، على خط الأزمة، مطالباً بفتح تحقيق في الوضع القانوني لماسك، بل والدعوة إلى ترحيله، متهماً إياه بأنه "مهاجر غير شرعي" تعاطى مواد محظورة وعمل بشكل غير قانوني قبل حصوله على الجنسية.

خسائر مالية ومواقف متأرجحة

تداعيات الصدام انعكست فوراً على الأسواق، إذ تراجع سهم "تسلا" بأكثر من 14% أمس، ما تسبب بخسارة تقارب 150 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. وفي المقابل، أعلنت "سبيس إكس" إيقاف برنامج مركبة "دراغون" بسبب تهديدات ترامب.



ووفقاً لتصنيف "بلومبيرغ"، خسر ماسك 33.9 مليار دولار في يوم واحد، ما يُعد ثاني أكبر خسارة يومية في تاريخه.

هل وصل الخلاف إلى نقطة اللاعودة؟

في ظل هذا التصعيد، أكدت مصادر في البيت الأبيض أن ترامب غير مهتم بالتواصل مع ماسك حالياً رغم جهود التهدئة. وبلغ التراشق ذروته عندما ألمح ماسك إلى تورط ترامب في قضية جيفري إبستين، قائلاً: "يوم سعيد، دي جاي تي"، في إشارة لاسمه الكامل.

في المقابل، هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض منشور ماسك واعتبرته "رد فعل من رجل غاضب من مشروع قانون لم يخدم مصالحه".

يرى مراقبون أن العلاقة بين ترامب وماسك دخلت نفقاً مظلماً، يصعب الخروج منه، في ظل لغة التهديد المتبادلة والانقسام الواضح في المواقف، وسط ترقب لنتائج هذا الصدام على المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة.