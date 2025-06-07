مصادر تكشف التفاصيل الصادمة...سبب غير متوقع وراء اشتباكات مأرب العنيفة

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عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر اسباب اندلاع الاشتباكات في مأرب

وبحسب مصادر فان الاشتباكات اندلعت بسبب ان قبائل وادي عبيده حاولت الاستفادة من محاجر جبال في مناطقهم(احجار رخصام) اعترضت سلطة مارب وقامت بمنعهم..

واشارت بان قبائل الوادي قاموا بمنع مرور قواطر نقل الغاز والوقود ماتسبب باندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش والقبائل



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