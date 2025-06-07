شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: طارق صالح يُبشّر اليمنيين ويُعلن عن خطوة مهمة طال انتظارها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشر عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، ابناء تعز بعودة العمل في مشروع مياه الشيخ زايد الذي يعد أحد الحلول الهامة لإنقاذ أهالي المحافظة من كارثة شحة المياه وانعدامها.



وتطرق طارق صالح إلى معاناة أبناء مدينة تعز المحاصرة، من شح المياه وقال: إننا سعينا إلى العمل في مشروع مياه الشيخ زايد ووضعنا حجر الأساس وبدأ العمل، ولكن؛ حصلت العراقيل ولا نعرف هل العراقيل من الأهالي أم شغل سياسي أو حزبي؟!



وأشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تحركًا بشأن هذا المشروع، وسيتم معاودة العمل فيه وإنجاحه خدمة لأبناء مدينة تعز، محمِّلًا السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والشخصيات الحزبية والاجتماعية مسؤولية أي عراقيل أمام إنجاز المشروع.



جاء ذلك خلال لقائه مشايخ وأعيان عزلتي الجمعة والزهاري، في مديرية المخا. مضيفًا أن المخا مقبلة على مشاريع جديدة وفق خطة استراتيجية لجعلها أنموذجًا لبناء الدولة المنشودة، مشيدًا بتعاون أبناء المنطقة مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية.



وقال طارق صالح: إن من يريد بناء دولة يستطيع أن يبنيها بأبسط الإمكانيات، مضيفًا أن كل ما تحقق، ويتحقق في المخا والساحل الغربي من مشاريع البنية التحتية يأتي في ظل رؤية نحملها لتحقيق التنمية المستدامة.



وأعلن طارق صالح عن اتفاق مع رئيس جامعة تعز لإنشاء كلية إلى ثلاث كليات في المخا، ما سيعزز من خطة تطوير المدينة الساحلية ويشكل نقلة نوعية في التعليم، إلى جانب ما تحقق في هذا القطاع بإنشاء ثلاث مجمعات تربوية وإعادة تأهيل عدد من المدارس في الساحل الغربي.



وحث المشايخ والأعيان على التعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لتهيئة المخا أمام استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مشروع محطة الطاقة الإضافية فائض عن حاجة المخا وتم عمله بغرض تهيئة المدينة لاستقبال استثمارات وبناء مصانع.



عضو رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، لفت إلى إنجاز مشروع مياه المخا إلى جانب الميناء والمطار وشبكة الطرقات، ما يؤهل المدينة لأن تكون وجهة للاستثمار والسكن