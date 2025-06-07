شكرا لقرائتكم خبر عن في ذروة خلافه مع ماسك...ترامب يفكر في التخلص من سيارته "تسلا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن أنه يفكر جديًا في التخلص من سيارته الكهربائية من طراز "تسلا"، وذلك في تصريح نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مقرّبة منه.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد حدة الخلاف بين ترامب والملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" ورئيس شركة "سبيس إكس"، الذي تحول بسرعة إلى أحد أبرز خصومه السياسيين والأيديولوجيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشاري ترامب يستعدون لخوض معركة طويلة الأمد ضد ماسك، في ما يبدو جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ المتزايد الذي يمتلكه رجل الأعمال في دوائر صنع القرار، خاصة بعد تحوّله إلى أحد أبرز الداعمين للرئيس الحالي، وانخراطه بشكل متزايد في القضايا السياسية العامة.

ويُعد هذا التحول الجذري في العلاقة بين ترامب وماسك مفاجئًا، خاصة بعد أقل من عام على تشكل ما وصف آنذاك بـ"صداقة استثنائية وغير متوقعة"، حيث تبادل الطرفان التصريحات الإيجابية، وتواصل ترامب مع ماسك بشكل مباشر في أكثر من مناسبة لدعم سياساته الاقتصادية والتكنولوجية.

لكن سرعان ما انهار هذا التحالف الهش، ليحل محله خلاف مرير على مختلف المستويات، كما وصفته صحيفة "نيويورك تايمز"، مشيرة إلى أن الهجمات المتبادلة بين الرجلين لم تترك قضية كبيرة أو صغيرة إلا وشملتها، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية أو قضايا الحوكمة والتنظيم، وحتى على مستوى التعليقات الشخصية والاجتماعية.

وبدأت شرارة الخلاف عندما انتقد إيلون ماسك علنًا مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يروّجه ترامب ويصفه بأنه "كبير وجميل"، وهو ما اعتبره فريق ترامب تجاوزًا غير مقبول من جانب ماسك، خاصة في ظل الحملة التي يقودها الأخير ضد بعض سياسات الحزب الجمهوري وشخصياته البارزة.

وتشير التقارير إلى أن النقاشات داخل معسكر ترامب تتركز الآن على كيفية مواجهة نفوذ ماسك المتزايد، بما في ذلك الضغط على الجهات التنظيمية لتشديد الرقابة على شركاته، أو دعم مبادرات تنافسية تحد من هيمنة "تسلا" في سوق السيارات الكهربائية.

ويُنظر إلى هذا التوتر بين ترامب وماسك باعتباره مؤشرًا جديدًا على تعقيد المشهد السياسي الأمريكي، حيث تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية مع الانتماءات الحزبية والصراعات الشخصية، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية قد تكون حاسمة في تحديد مستقبل العديد من الشخصيات والشركات الكبرى.