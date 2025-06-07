شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الذهبية.. صلاح يتعرض للعنصرية بسبب جنسيته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يرى ديف هندريك مقدم مدونة "ديلي ريد" المختصة بأخبار نادي ليفربول الإنجليزي أن النجم المصري محمد صلاح يتعرض لـ"العنصرية" في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم بسبب جنسيته، إذ دائماً ما يتم تجاهل اللاعبين العرب والأفارقة في الجائزة.

ويظهر اسم محمد صلاح كمرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم وسط منافسه مع رافينيا ولامين يامال لاعبا برشلونة الإسباني وعثمان ديمبلي جناح باريس سان جيرمان.

وقال هندريك عبر المدونة الصوتية: هناك تحيز ضد محمد، لا يتم التعامل مع إنجازات صلاح كما يتم التعامل مع إنجازات لاعبين آخرين، أعتقد أن أكبر مشكلة تواجهه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هي جنسيته المصرية، هناك "عنصرية" تجاه اللاعبين العرب والأفارقة حينما يتم الحديث عن هذا الأمر.

وواصل: محمد صلاح قدم موسماً استثنائياً، وإذا نظرنا إلى منافسه عثمان ديمبلي مثلاً فهو يلعب في دوري أقل تنافسية، وفريقه يهيمن على المسابقات هناك في فرنسا.

وأتبع: رافينيا مثلاً قدم موسماً جيداً، لكنه لم يكن بحجم تأثير صلاح في أقوى دوري بالعالم، أما عن لامين يامال الذي أراه لاعباً مميزاً فهو لا يستحق الكرة الذهبية، لا يمكن حتى اعتباره أفضل لاعبي برشلونة فضلاً عن منحه الكرة الذهبية على حساب صلاح، وإن حدث هذا فهو أمر سخيف.

وقاد صلاح ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي، بينما فاز ثنائي برشلونة مع فريقهما بالثلاثية المحلية، أما ديمبلي فجمع دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا مع باريس سان جيرمان.