شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة مدوية .. الكشف عن تعثر تزويد محطة الرئيس هادي بالنفط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي عدن الاعجم عن تعثر تزويد محطة الرئيس هادي بالنفط من شبوة . وقال الاعجم في منشور على صفحته الرسمية بفيس بوك رصده محرر كريتر سكاي جاء فيه : إلى اليوم لم تنفذ تعليمات رئيس الوزراء في نقل النفط الخام من العقلة إلى محطة كهرباء الرئيس.

ليست المشكلة من قبل السلطة المحلية في شبوة ولكن وبحسب معلومات من وزارة النفط أن السبب فني يتعلق بالساكب.رئيس الوزراء غير راضي بهذا التأخير والجهود مستمرة بهدف نقل النفط الخام من شبوة الى محطة الرئيس في عدن

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