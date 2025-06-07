شكرا لقرائتكم خبر عن عقب اقتحام منزله.. "أمجد خالد" يهدد بنشر تسجيلات مصورة للقاءاته مع قيادات الإصلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح منزل القيادي البارز في قوات هادي “امجد خالد” في منطقة التربة بمحافظة تعز.

وكان أمجد خالد لواء النقل قد قاد معارك ضد قوات المجلس الانتقالي في عدن عام 2019م قبل ان يضطر لمغادرة المدينة بعد ان بسطت قوات الانتقالي سيطرتها الكاملة على عدن وطردت كل القوات الموالية لهادي.

وظهر أمجد خالد في تسجيل مصور قال فيها ان قوات تابعة لقائد محور طور الباحة ابوبكر الجبولي اقتحمت منزله في التربة وقامت بعمليات نهب طالت الممتلكات والاطقم والسيارات.

مشيراً إلى أن منزله تقيم فيه أسر نازحة لضباط قتلوا في المواجهات مع قوات الانتقالي في عدن.

واتهم قيادات الإصلاح بطعنه في الظهر وهدد بنشر تسجيلات مصورة للقاءاته مع قيادات الإصلاح في حال لم يتم التدخل لوقف ما وصفه بـ”العبث” ومحاسبة العناصر التي اقتحمت منزله.