شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:احتراق عمارة سكنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع ظهر اليوم حريق مروع في إحدى العمارات السكنية بمحافظة شبوة، وسط حالة من الهلع والرعب بين الأهالي وسكان الحي. وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من نوافذ المبنى المكون من عدة طوابق، فيما هرع المواطنون إلى إخماد النيران بوسائل بدائية بسبب تأخر فرق الدفاع المدني.



وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى، حيث احترقت عدة شقق بالكامل، فيما لم ترد حتى الآن أي تقارير عن سقوط ضحايا.