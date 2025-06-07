عاجل: في تطور خطير... الإعلان قبل قليل عن إلقاء القبض على جاسوس يمني يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول رفيع في صنعاء عن الإطاحة بجاسوس يمني استقطبه الموساد الإسرائيلي لتجنيد يمنيين . وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي لقوات صنعاء العميد عبدالله بن عامر في تدوينة على منصة إكس ان " سلطات دولة عربية ألقت مؤخراً القبض على شخص يحمل الجنسية اليمنية استقطبه الموساد ". مشيرا الى ان الموساد كان قد كلف العميل بتجنيد يمنيين لجمع المعلومات لصالح الاحتلال الإسرائيلي ". ولم يقدم المسؤول الرفيع معلومات عن هوية العميل او الجهاز الأمني العربي الذي أطاح بجاسوس الموساد .

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