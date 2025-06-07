شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تصدر بيان هام حول اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعربت القيادة المركزية الأمريكية لدى اليمن عن إدانتها الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز المدنيين اليمنيين الأبرياء بصورة تعسفية منذ عام 2021، بمن فيهم موظفون سابقون في بعثات دبلوماسية ومنظمات أممية وإنسانية.
وأكدت القيادة، في بيان صادر عنها، أن هؤلاء الأفراد لم يرتكبوا أي ذنب، وكانوا يؤدون مهامهم المهنية لخدمة أسرهم ومجتمعهم، معتبرة أن استمرار احتجازهم الجائر يندرج ضمن ممارسات الحوثيين القمعية ومحاولاتهم للترهيب وفرض الصمت على أسر الضحايا.
وطالبت القيادة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي تتعمد تغييب قضايا المعتقلين عن الرأي العام من خلال الترهيب ومنع الأسر من الحديث أو المطالبة بحقوق ذويهم.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستواصل بذل جهودها الدبلوماسية دون كلل لضمان الإفراج عن كافة المحتجزين بصورة غير قانونية، مؤكدة التزامها بدعم حقوق المدنيين اليمنيين وإنصاف الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : أمريكا تصدر بيان هام حول اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.