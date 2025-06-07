شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تصدر بيان هام حول اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت القيادة المركزية الأمريكية لدى اليمن عن إدانتها الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز المدنيين اليمنيين الأبرياء بصورة تعسفية منذ عام 2021، بمن فيهم موظفون سابقون في بعثات دبلوماسية ومنظمات أممية وإنسانية.

وأكدت القيادة، في بيان صادر عنها، أن هؤلاء الأفراد لم يرتكبوا أي ذنب، وكانوا يؤدون مهامهم المهنية لخدمة أسرهم ومجتمعهم، معتبرة أن استمرار احتجازهم الجائر يندرج ضمن ممارسات الحوثيين القمعية ومحاولاتهم للترهيب وفرض الصمت على أسر الضحايا.

وطالبت القيادة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي تتعمد تغييب قضايا المعتقلين عن الرأي العام من خلال الترهيب ومنع الأسر من الحديث أو المطالبة بحقوق ذويهم.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستواصل بذل جهودها الدبلوماسية دون كلل لضمان الإفراج عن كافة المحتجزين بصورة غير قانونية، مؤكدة التزامها بدعم حقوق المدنيين اليمنيين وإنصاف الضحايا.

