شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة للسجناء الذين تم القبض عليهم بعد فرارهم من السجن المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة محافظة ذمار أنها تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة من السجناء الخمسة الذين فرّوا من الإصلاحية المركزية بالمحافظة في السادس من ذي الحجة الجاري، الموافق 2 يونيو 2025م.

وأوضحت شرطة المحافظة أن جهود التحريات والمتابعة الأمنية أثمرت عن ضبط كلٍّ من:

-المدعو عمر علي حسن الأسدي (30 عاماً)، متهم بارتكاب جريمة القتل العمد.

- المدعو بدران علي حسن الأسدي (22 عاماً)، متهم بارتكاب جريمة القتل العمد.

- المدعو عبده ناصر محمد القادري (37 عاماً)، متهم بارتكاب جريمة القتل العمد.

وذلك بعد فرارهم برفقة سجينين آخرين من داخل الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار.

كما تم ضبط أحد المتورطين في عملية تهريب السجناء، إضافة إلى السيارة التي استُخدمت في تنفيذ عملية التهريب.

وأكدت شرطة المحافظة أن التحريات لا تزال مستمرة لضبط بقية السجناء الفارين، وستقوم بالإعلان عن بقية التفاصيل في وقت لاحق