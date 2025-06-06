شكرا لقرائتكم خبر عن صورة صادمة لسواحل عدن باول ايام العيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بان سواحل عدن باتت خالية من الزوار لاول مرة بتاريخ المدينة

وبحسب مواطنون فان سواحل عدن خاوية على عروشها بسبب انعدام الغاز المشغل للسيارات بالاضافة الى غلاء المعيشة

وهذه المرة الاولى التي تبدو فيها سواحل عدن خالية من الزوار.

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