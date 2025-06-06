شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي لدى اليمن يوجه هذا الشيء لكل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه السفير السعودي باليمن محمد ال جابر رسالة للشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك . وقال آل جابر :‏أرفع أسمى التهاني لمقام سيدي ‎خادم_الحرمين_الشريفين وسمو سيدي ‎ولي_العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-والى كل أبناء وطننا الغالي والمقيمين فيه. واضاف : وأشقاءنا في اليمن حكومة وشعب بمناسبة حلول ‎عيد الأضحى المبارك . واختتم : سائلاً الله أن يعيده علينا بالأمن والاستقرار والسلام والازدهار.



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