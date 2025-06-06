شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إسرائيل تفاجئ الجميع وتكشف عن بنك الأهداف في اليمن الذي سيتم استهدافه في الأيام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت إسرائيل مليشيا الحوثي الإرهابية "وكلاء ايران" بالرد على الصواريخ التي تطلقها المليشيا على تل ابيب.



وقال مصدر إسرائيلي بأنّ إطلاق مليشيا الحوثي صواريخ على إسرائيل "لن يمر من دون رد".

ونقل موقع موقع "واللا" الإسرائيلي، عن مصدر إسرائيلي قوله إنّ الجيش الإسرائيلي سيردّ في "الوقت المناسب"، مشيرًا إلى أنّ أجهزة الاستخبارات تعمل بشكل مكثف على توسيع بنك الأهداف المرتبطة بالحوثيين داخل اليمن، وأضاف: "معرفة هذه الأهداف تتحسن يومًا بعد يوم، ما يوسّع خيارات الردّ والهجوم".

كما عبّر عن "خيبة أمل كبيرة" لدى المسؤولين الإسرائيليين من الاتفاق الأخير الذي رعته الولايات المتحدة مع الحوثيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء الخميس، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من البلاد، بما في ذلك مدينة القدس. وقال في بيان رسمي: "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وقد تسبّب في تفعيل إنذارات في بعض المناطق".