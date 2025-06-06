شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة الأولى للشاب الذي قتل في شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة للشاب الذي قتل في شبوة . وقال الناشطون أن الشاب قتل بمصلى العيد .

واضافوا : قتل الشاب على خلفية قضية ثأر . واختتموا : تلقى الناس خبر مقتل الشاب وسط حزين شديد

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