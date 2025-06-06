عاجل :الكشف عن جريمة مروعة تنهي حياة عائلة صباح العيد بمأرب(تفاصيل مؤلمة)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي قبل قليل خبرا عن مقتل وإصابة عائلة بمديرية حريب . وقال الناشطون قام أحد أفراد العائلة والمصاب بحالة نفسية بقتل ثلاثة من اعمامة. واضافوا : اصيب ثلاثة آخرون من أعمامه وأبناء عمومته .

واختتموا : القتلى والجرحى هم من ال القبلي و قد اصيب أهل المنطقة بفاجعة كبيرة جراء الحادثة المروعة



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