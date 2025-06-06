شكرا لبحثكم عن خبر برعاية العميد طارق صالح..تدشين توزيع مشروع أضاحي العيد لأكثر من 1200 أسرة من الفقراء والمحتاجين في عدن ولحج وأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

برعاية كريمة من نائب رئيس المجلس الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، دُشِّن اليوم مشروع توزيع أضاحي عيد الأضحى المبارك لعام 2025م، مستهدفًا أكثر من 1200 أسرة من الفقراء والمحتاجين في محافظات عدن ولحج وأبين.

ويأتي هذا المشروع الإنساني، الذي نُفذ بمبادرة الإعلامي صالح العبيدي، في إطار الجهود الخيرية المستمرة لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة ومشاركتها فرحة العيد، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع.

وقامت فرق المبادرة بتوزيع اللحوم على منازل المحتاجين والفقراء والايام بثلاث محافظات تزامنا مع فرحة عيد الأضحى المبارك.

وقد عبّر المستفيدون من المشروع عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، التي أسهمت في إدخال السرور إلى قلوبهم وأبنائهم في هذه المناسبة المباركة.

ويعد هذا التدشين امتدادًا لسلسلة من المبادرات التي يرعاها العميد طارق صالح، والتي تستهدف التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.