شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يؤكد على هذا الأمر بخصوص صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد العميد طارق صالح في تهنئته بالعيد على بقاءه على العهد بتحرير صنعاء .

وقال طارق :‏عيد أضحى مبارك لشعبنا اليمني العظيم وأمتينا العربية والإسلامية.

وأضاف : عيدية عزم وبطولة للمقاتلين الجمهوريين في خنادق الشرف..

وأكمل :عيدية صمود وفرجٌ قريب بإذن الله لآبائنا وإخواننا وأبنائنا، رجالاً ونساءاً في المناطق المنكوبة بمليشيا الخراب الحوثية. وأختتم : على العهد باقون لاسترداد دولة الشعب وجمهوريته وعاصمته صنعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر طارق صالح يؤكد على هذا الأمر بخصوص صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.