شكرا لقرائتكم خبر عن 'المثالية لا تعني غياب الأخلاق...عامل البوفيه في مطار عدن يرد على رئيس البنك بعد فصله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �لق عامل البوفيه بمطار عدن على قيام رئيس البنك الاهلي الدكتور محمد حلبوب بتصويره والتشهير به ماتسبب بطرده من عمله.

وقال الشاب عبدالله نوفل ردا على الدكتور حلبوب:بالاخير يادكتور محمد حلبوب نوصل لمرحلة انه كلنا نغلط بس مش كلنا بلا اخلاق .

واضاف:يعني انك تغلط وانته شخص محترم ومتربي افضل من انك تدعي المثالية وانته بدون اخلاق

واختتم:انا بحكم سنك مرضيتش حتى ارفع صوتي عليك وحتى بعد ماصورت واجيت تشتري مرة ثانية بعث لك وبكل احترام بس متوقعتش توصل الدنائة انك تنشر الفيديو وبالسرعة ذي وانته سالتنا هل مسموح وقلتلك ممنوع وانته قمت تشهربي وانت عارف اننا موظف بوفية.



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