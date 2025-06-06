شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن القائد العسكري الذي قام بسجن امجد خالد ومداهمة منزله ونهبه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شف امجد خالد عن تعرضه للاعتقال بمدينة التربة بتعز على يد القيادي ابوبكر الجبولي الذي قام بمداهمة منزله ومنزل المقربين منه يوم امس.

وقال امجد خالد:كنت معتقل وهربت من المعتقل وقام الجبولي بمداهمة منزلي ومنازل المقربين مني ونهب المنازل وسرق الاطقم بمدينة التربة.

وتوعد امجد خالد بنشر فيديوهات على قيادات حزب الاصلاح في حالة عدم تراجعهم عن الخطأ الذي ارتكبوه



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