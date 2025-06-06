شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حدوث عملية غدر ادت لمقتل عدد من الجنود واشتعال الاشتباكات في مأرب الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب الناشط ابو مشعل المرادي:

حقيقه ما حصل الليلة وفقا لاحد المشايخ المشاركين في الوساطه:

في بداية الاشتباكات مساء الليله وصل بن جلال وجاب جهازه يرفع عبيدة وطلب منهم هدنه الى عاشر العيد.

وعندها وافقوا عبيدة تلبية لطلبه.

وأثنا ما بدأت عبيدة بالانسحاب وكذلك الوساطه اتت اكثر من عشرين مدرعه من قوات الامن والجيش والمقاومه واقتحموا معسكر الحرس الرئاسي الذي يقوده سعيد بن معيلي واستولوا عليه وقلتوا بعض الجنود فيه غدرا وعيب واسود في وجيه الوساطه ومن حضر،مع ان المعسكر وقواته محايدين لم يتدخلوا ابدا.

وحينها اشتعلت من جديد ويتحرك سعيد معيلي بتعزيزات عسكريه وقبلية لاستعادة المعسكر واشتدت الاشتباكات وتستعر المواجهه وما زالت مستمره . واستطاعت قوات بن معيلي باستعادة جزء كبير من المعسكر والخسائر بالعشرات من الطرفين.

وهذه الاحداث تدحض ما يروج له حول استهداف عناصر خارجه عن القانون.. وتنبئ عن خطورة الموقف ما يستدعي تدخل عاجل من قبائل مأرب لتصويب الامور.

استهداف معسكر بن معيلي المعين بقرار جمهوري هو ووحدته من قبل قوات تابعه او مواليه للطرف الحاكم لدليل على سوء نية مسبق لاهداف لا يعلمها الا الله.



ابو مشعل المرادي.

