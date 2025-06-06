شكرا لقرائتكم خبر عن جرافات الحوثي تدهس الكرامة في صنعاء: طرد نساء وأطفال وهدم منزل مغترب تحت جنح الظلم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشهد جديد فجّر غضب الأهالي وأعاد تسليط الضوء على همجية مليشيا الحوثي، اقتحمت عناصر تابعة للمليشيا، مساء يوم الأربعاء، منزل مواطن مغترب في العاصمة صنعاء، وشرعت بطرد النساء والأطفال منه بالقوة، قبل أن تهدمه جرافاتها بالكامل وسط صراخ واستغاثات مؤلمة، في انتهاك صارخ للإنسانية والقانون.



وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من ما يسمى "إدارة الأشغال" التابعة للميليشيا، وصلت إلى منزل المواطن المغترب فائز المخلافي في حارة زايد الجنوبية، وأبلغت النساء المقيمات فيه بضرورة إخلائه فورًا تمهيدًا لهدمه، بزعم أن الأرض تقع ضمن ما يسمّى بـ"المنطقة المظللة" المخصصة لمشاريع خدمية، حسب ادعاء الميليشيا.



ورغم تأكيد الأسرة أن المنزل بُني على أرض يمتلكها المخلافي منذ سنوات، ولا توجد أي مخالفة قانونية أو سابقة تنذر بالهدم، إلا أن الميليشيا أصرت على تنفيذ القرار بالقوة. ورفضت النساء مغادرة المنزل في البداية، لكن الميليشيا ردت بتهديدهن باستخدام العنف، وأحضرت صباح اليوم التالي فرقة نسائية أمنية وجرافة “شيول”، وقامت بطرد النساء إلى الشارع تحت التهديد، ثم شرعت بهدم المنزل بشكل كامل.



المفارقة المؤلمة أن هذا المنزل كان الوحيد المستهدف، رغم أن بقية منازل الحي مبنية بنفس الطريقة وعلى ذات النوع من الأراضي، ما دفع السكان للشك في وجود نوايا خبيثة من قبل نافذين حوثيين للاستيلاء على العقار، خاصة في ظل غياب مالكه الذي يعمل مغتربًا في السعودية ويقوم بتحويل مدخراته إلى أسرته للبناء منذ سنوات.



السكان بدورهم عبّروا عن صدمتهم من "التمييز الانتقامي" الذي طال أسرة المخلافي فقط، مؤكدين أن ما جرى يمثّل "جريمة مصادرة واعتداء"، مطالبين المنظمات الحقوقية والجهات الدولية بالتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات الحوثية المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها.



وقال أحد الأهالي بغضب: "إذا كانت الميليشيا تستطيع اليوم طرد نساء من منازلهن بحجة واهية، فما الذي سيمنعها غدًا من انتزاع بيوتنا جميعًا؟!".

