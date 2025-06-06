شكرا لقرائتكم خبر عن عملية أمنية إيرانية خارجية خاطفة تستهدف أحد أذرع نتنياهو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات نجحت بعملية أمنية خاصة أسفرت عن القبض على مسؤول حساب "نتنياهو" الناطق بالفارسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقله إلى داخل إيران.

ووفقا للتقارير، تم السيطرة على الحساب بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، التي بدأت بإدارته ونشر محتوى يهدف إلى كشف ما وصفته بـ"الأكاذيب الإسرائيلية" والتأثير على الرأي العام الإيراني والخارجي.





تأتي هذه العملية في إطار جهود إيران المتواصلة لمواجهة الحملات الإعلامية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز سيطرتها على المعلومات المتداولة بين الجمهور الناطق بالفارسية.

ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي حول الحادثة، فيما تتابع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التطورات.

هذه الخطوة تعكس تصاعد الصراع السيبراني بين إيران وإسرائيل، حيث تتبادل الدولتان عمليات اختراق إلكتروني وحملات دعائية تستهدف التأثير على الرأي العام والسياسات الداخلية لكل منهما.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية