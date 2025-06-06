شكرا لقرائتكم خبر عن صورة للقيادي الحوثي "أبوعلي الحاكم" تثير موجة سخرية وغضب على وسائل التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التعليقات الساخرة والانتقادات، بعدما ظهر فيها القيادي البارز في ميليشيا الحوثي، أبوعلي الحاكم، متكئاً على رأس الشيخ القبلي حنين قطينة، خلال لقاء جمعه بعدد من مشايخ القبائل في إطار مساعٍ لحشد مقاتلين إلى الجبهات.

الصورة التي وصفت بـ"المهينة" أشعلت ردود فعل غاضبة، خصوصاً من ناشطين ومتابعين من أبناء القبائل، حيث اعتبر البعض المشهد تجسيداً لـ"إذلال الكرامة القبلية"، فيما كتب آخرون: "الحجر من الأرض والدم من رأس القبيلي"، في إشارة إلى ما وصفوه بـ"الانبطاح" أمام الحوثيين.

ودعا مغردون إلى أن تكون هذه الإهانة دافعاً لتوحيد الصفوف، حيث قال أحدهم: "لمثل هذا المنظر تتوحد قبائل مأرب وشيوخها لمواجهة الإذلال الحوثي".

وتأتي هذه الصورة وسط حالة من التوتر المتزايد بين جماعة الحوثي وبعض القبائل، على خلفية الضغوط المستمرة لتجنيد المقاتلين والزج بهم في معاركها المستمرة.