شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مصري يعلن توبته من المسجد النبوي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ظهر الفنان المصري أحمد سعد وهو يتلو القرآن مؤكدا أن تعليم القرآن يحتل مقاما منفصلا عن كل شيء آخر في الحياة.
شارك أحمد سعد جمهوره بلحظةٍ خاصةٍ من حياته، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو يوثِّق تلاوته لآياتٍ من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف، في المدينة المنورة، وذلك وسط أجواءٍ إيمانيةٍ سادها السكون والخشوع.
وكتب أحمد سعد: "كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم"، في إشارةٍ منه إلى مكانة تلاوة القرآن في حياته وأثر وجوده داخل أحد أقدس الأماكن في العالم الإسلامي.
وكان الفنان المصري أحمد سعد، قد قرر إزالة الوشم والتوبة إلى الله، ونال هذا القرار إعجاب جمهوره ومحبيه في الوطن العربي، حيث ظن الجميع أنه يخطط لاعتزال الغناء.
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