شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:امجد خالد:لقد تعرضنا للغدر من قبل قيادات حزب الإصلاح وداهموا منزلي ويلوح بنشر فيديوهات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن القيادي العسكري امجد خالد تعرضه للغدر من قبل قيادات حزب الاصلاح في التربة

وبحسب امجد خالد فان القيادي الاصلاحي الجبولي داهم منزلي ومنازل من معنا ونهبوا الممتلكات والاطقم في التربة.

واشار الى ان الاصلاح غدر بالاتفاقات التي وقعها معه وانه يملك فيديوهات سيضطر الى نشرها بحالة لم يقوم حزب الاصلاح بتوقيف ماحدث ومحاسبة المعتدين.



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