شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : توجيهات من وزارة الخارجية الى جميع المواطنيين المقيميين خارج ارض الوطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بيانا شددت فيه على ضرورة التزام المواطنين المصريين بالقوانين المنظمة للسفر والإقامة في الدول الأجنبية، وذلك حفاظا على حقوقهم.

وجاء في البيان:

ضرورة الالتزام الكامل بقوانين الإقامة والسفر في الدول المضيفة

أهمية احترام المدة المحددة للتأشيرة وعدم تجاوز فترة الإقامة المصرح بها

تحذير من تبعات المخالفات التي قد تشمل غرامات مالية أو إنهاء الإقامة أو الترحيل

التأكيد على حرص الدولة على حماية حقوق مواطنيها بالخارج

وأوضحت الوزارة أنها تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصريين المقيمين بالخارج، مع التأكيد على أهمية احترام القوانين المحلية للدول المضيفة كأحد الثوابت الأساسية.

كما أكد البيان أن هذه التوصيات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية مصالح مواطنيها مع الحفاظ على مبدأ الاحترام المتبادل للقوانين مع جميع الدول.

وجاء البيان بعد قيام مواطن مصري يدعى محمد صبري سليمان (45 عاما) بالهجوم على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دخلها بتأشيرة سياحية عام 2022 خلال إدارة الرئيس بايدن، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وتفيد التقارير أن سليمان وصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في أغسطس 2022، وكان مسموحاً له بالبقاء حتى فبراير 2023، لكنه قدم طلباً للهجرة في سبتمبر 2022 وحصل على تصريح عمل في مارس 2023 انتهت صلاحيته الشهر الماضي.

وقالت الشرطة إن سليمان هاجم مجموعة "اركض من أجل حياتهم" التي تنظم فعاليات للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، حيث كان يصرخ "حرية لفلسطين" أثناء الهجوم بالقرب من محكمة المقاطعة.

وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاما، بينهم حالة حرجة، حيث أفادت التقارير أن المهاجم استخدم مواد حارقة.