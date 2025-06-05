شكرا لبحثكم عن خبر البكري يُهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إعلام الوزارة

بعث معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، برقية تهنئة لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة أحمد سالم بن بريك، والشعب اليمني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البكري في رسالة التهنئة، : "يسعدني وبالإنابة عن جميع موظفي ومنتسبي وزارة الشباب والرياضة، أن أرفع إليكم ومن خلالكم إلى الشعب اليمني كافة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

ودعا البكري، الله أن يحفظ بلادنا وأن ينعم على شعبنا بالأمن والسلام والاستقرار والرخاء والازدهار".