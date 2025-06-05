شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة ...الاعلان عن مبادرة جديدة تنص على مجلس رئاسي جديد "مدني" ودمج التشكيلات العسكرية وحل المليشيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرح السياسي اليمني هاني علي سالم البيض، نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض، ما وصفها بالمبادرة الوطنية الشاملة لحل الأزمة اليمنية، تتضمن رؤية متكاملة للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف إنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم، وإعادة بناء الدولة على أسس مدنية ديمقراطية.

وقال البيض في منشور مطول على منصة إكس، طالعه "المشهد اليمني""أضع بين أيديكم خطوطًا عريضة لرؤية وطنية شاملة قابلة للتطوير، وهي محاور لمبادرة وطنية لحل مشاكل اليمن في معظم وأهم المجالات وفق المشهد الراهن، وللخروج من دائرة الصراعات والأزمات المستمرة، بما في ذلك التعامل مع قضايا الحرب والصراع الإقليمي والداخلي، والانقسام الجغرافي والسياسي، والذهاب إلى سلام دائم ومستقبل أفضل".

وأكد أن هذه المبادرة موجهة للنخب السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية من أجل التفاعل معها وتطويرها، مشيرًا إلى أن الهدف العام منها هو "إقامة دولة مدنية عادلة موحدة أو باتفاق اتحادي، مستقرة سياسيًا، آمنة، ومزدهرة اقتصاديًا، تحترم التنوع، وتُدار بمبدأ الشراكة الوطنية، بعيدًا عن التبعية والصراعات الإقليمية".

المحاور الرئيسية للمبادرة:

1. المسار السياسي – التوافق الوطني وإعادة بناء الدولة:

إطلاق حوار وطني شامل جديد لا يستثني أحدًا، برعاية أممية، يُبنى على مخرجات الحوار الوطني السابق مع مراجعة واقعية للمستجدات.

تشكيل مجلس رئاسي مدني توافقي يمثل جميع الأطراف والمكونات.

إعداد دستور جديد يضمن الحريات والعدالة الاجتماعية وتداول السلطة.

اعتماد نظام حكم اتحادي أو لامركزي.

إقرار قانون انتخابات عصري وإجراء انتخابات نزيهة بعد المرحلة الانتقالية.

2. المسار الأمني والعسكري – إنهاء الحرب ونزع السلاح:

وقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف دولي صارم.

دمج القوات المسلحة والأمنية في مؤسسات وطنية مهنية.

نزع سلاح المليشيات تدريجيًا مقابل ضمانات سياسية ومشاركة عادلة.

خطة أمنية مشتركة لمكافحة الإرهاب والتهريب واستعادة الاستقرار.

3. المسار الاقتصادي – إعادة الإعمار والتنمية:

تشكيل مجلس اقتصادي وطني مستقل يضع خطة تعافٍ لعشر سنوات.

إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية، وضمان الشفافية في إدارة الموارد.

توزيع عادل للثروات الطبيعية، وفق مبدأ النسبة والتناسب بين الأقاليم.

إطلاق صندوق لإعادة إعمار اليمن بتمويل دولي وإقليمي.

4. المسار الاجتماعي – المصالحة والعدالة الانتقالية:

تشكيل لجنة وطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

تعويض الضحايا وجبر الضرر دون انتقام.

تعزيز الهوية الوطنية الجامعة واحترام الهويات الثقافية والمناطقية.

إصلاح التعليم والصحة، ومعالجة الفقر والبطالة.

5. الحياد الإقليمي – تحييد اليمن عن الصراع الإقليمي:

إعلان سياسة خارجية مستقلة ومحايدة.

إنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي.

علاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

6. مستقبل الوحدة – معالجة قضية الجنوب:

فتح حوار شفاف بإشراف أممي حول مستقبل الوحدة دون فرض أو إقصاء.

ضمان الحق في تقرير المصير من خلال استفتاء نزيه إذا تعذر التوافق.

احترام إرادة الشعوب المحلية ضمن الدولة اليمنية أو أي إطار متفق عليه.

7. آليات التنفيذ:

إشراف أممي وإقليمي (الأمم المتحدة، مجلس التعاون الخليجي، الجامعة العربية).

ضمانات دولية ملزمة.

مشاركة فاعلة للمجتمع المدني، النساء، والشباب.

توقيع ميثاق وطني ملزم لجميع القوى الوطنية والمكونات السياسية.

وختم البيض مبادرته بالقول: "هذه الرؤية يمكن أن تشكل نواة مشروع وطني جامع إذا توفرت الإرادة الصادقة من الجميع، ولا مانع من تحويل هذه المقترحات إلى وثيقة رسمية بعد الإضافة أو التطوير والتحديث، وإني والله للجميع في اليمن شمالًا وجنوبًا لمن الناصحين".