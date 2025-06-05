شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة تعرض الاسر للمضايقات بطريق الضالع صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كدت مصادر لكريتر سكاي بان السفر بين عدن وصنعاء عن طريق الضالع دمت يسير بطريقة سلسلة دون حدوث اي تجاوزات.

واشارت المصادر بان جميع النقاط الامنية التابعة للشرعية ملتزمة بالقوانين وتعامل المسافرين باحترام دون حدوث اي تجاوزات

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