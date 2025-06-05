شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذا مايحدث الان في مدينة مأرب ومصادر تكشف حقيقة سقوط ادارة الامن "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كدت مصادر لكريتر سكاي بان الهدوء الحذر يسود مأرب بعد ان تدخلت وساطة قبلية بين الجيش وقبائل عبيدة تنتهي اليوم.

واشارت الى ان المعركة قد تعود مجددا بحالة فشل الوساطة.

وبحسب المصادر فان

المعارك كانت بالخط الدولي الرابط بين حضرموت ومأرب ولاصحة للاخبار المتداولة عن اقتحام إدارة الأمن والسيطرة عليها

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