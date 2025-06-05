شكرا لبحثكم عن خبر العيد في عدن : المعنويات ( صفر) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نزلت أمس واليوم إلى السوق ، لم ارى فرحة العيد في وجوه الناس .

كل من رأيتهم يسعون لتوفير أمور غير لوازم العيد.

رايت اب يحمل مروحة ومنتظر المهندس لإصلاحها ، ورأيت طفل يحمل (دبة غاز) ، واخر (دبة ماء) ، وهناك من يحمل (بطارية) .. واخر يحمل (لوح طاقة شمسية) .. والكثير والكثير من المعاناة في يوم عرفة .

لم ارى ملابس العيد ، لم اسمع صوت كباش (الاضاحي) .. ولم ارى فرحة العيد .

كل من تكلمت معهم قالوا (المعنويات صفر) .. وهناك من قال ( المعنويات تحت الصفر) .

وحسبنا الله ونعم الوكيل..

من فيسبوك مختار محمد حسن مشرقي