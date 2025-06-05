شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار اجباري...شركات الصرافة في صنعاء تصدم أصحاب الحوالات بالعملة الأجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنصدم أصحاب الحوالات المالية بالعملات الأجنبية، في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، بالقرار الذي اتخذته شركات ومحال الصرافة.

مصادر محلية في صنعاء، قالت إن شركات ومحال الصرافة ترفض تسليم الحوالات بالعملات الأجنبية، وتشترط مصارفتها وتحويلها إلى العملة المحلية من الطبعة القديمة، التي أصدر البنك المركزي اليمني الرئيسي في عدن قرارا بإلغاء التداول بها رسمياً يبدأ تنفيذه خلال الأسابيع المقبلة.

ويزعم أصحاب الصرافة وفقاً لذات المصادر، بأن القرار تم اتخاذه لعدم وجود سيولة نقدية من العملات الأجنبية، وهو السلوك الذي تتخذه مع كل أزمة في القطاع المصرفي.

وأكدت المصادر، أن المليشيات الحوثية منعت شركات ومحلات الصرافة من بيع العملات الأجنبية، واشترطت دفع الحوالات بالعملة المحلية.

واوضحت المصادر بأن قرار محال الصرافة ليس جديد، كونها اشترطت في الأشهر الماضية، تسليم نصف الحوالة بالعملة المحلية، والنصف الآخر بالعملات الأجنبية، لكنها لجأت مؤخرًا للتوقف عن دفع الحولات أو جزء منها بالعملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، قد أصدر قرارات خلال اليومين الماضيين، تقضي بإيقاف التعامل مع البنوك الخاضعة لتوجيهات مليشيا الحوثي في صنعاء، وحظر التعامل الخارجي معاها، فضلاً عن إلغاء الطبعة القديمة من العملة الوطنية التي ظل الحوثيون يحتكرونها لسنوات وتسببوا في انقسام مصرفي وانهيار اقتصادي كبير.