شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة...العيد ليس الجمعة والسبت أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك في مصر وغالبية الدول العربية والإسلامية بعد غد الجمعة 7 يونيو ، ولكن هناك بعض الدول، أعلنت أن عيد الأضحى يوم السبت 8 يونيو 2025.

أعلنت بعض الدول أن يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، لتكون بذلك وقفة عرفات يوم الخميس 6 يونيو، ويحل عيد الأضحى يوم الجمعة 7 يونيو ، وهي السعودية ومصر وغالبية دول العالم الإسلامي.

موعد عيد الأضحى 2025

في المقابل، أعلنت دول أخرى تعذّر رؤية الهلال مساء الثلاثاء، ما يعني أن يوم الخميس 29 مايو سيكون أول أيام ذي الحجة لديها، وبناءً عليه تكون وقفة عرفات يوم الجمعة 7 يونيو، ويأتي عيد الأضحى يوم السبت 8 يونيو 2025.

عيد الأضحى الجمعة أم السبت؟

وتسبب اختلاف الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة في حالة من الانقسام، حيث أعلنت بعض الدول أن الأربعاء 28 مايو 2025 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء قبل لماضي ، لتكون وقفة عرفات يوم الخميس 6 يونيو، ويوافق عيد الأضحى يوم الجمعة 7 يونيو.

بينما أعلنت دول أخرى تعذر رؤية الهلال، ما يعني أن الخميس الماضي 29 مايو هو أول أيام ذي الحجة لديها، وبناءً عليه ستكون وقفة عرفات يوم الجمعة 7 يونيو، ويكون عيد الأضحى يوم السبت 8 يونيو 2025.

السعودية تعلن أول أيام العيد

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء قبل الماضي ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، ليكون الأربعاء الماضي 28 مايو 2025 هو أول أيام شهر ذي الحجة، وبذلك تحدد وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، ويكون عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

وحذت مصر والإمارات والأردن وسلطنة عمان والعراق وإندونيسيا حذو السعودية، معلنة بدء شهر ذي الحجة في نفس اليوم الأربعاء الماضي ، ليكون موعد عيد الأضحى لديهم الجمعة 6 يونيو 2025.

السبت أول أيام العيد في هذه الدول

في المقابل، لم تتمكن باكستان والمغرب وموريتانيا وماليزيا والهند وبنجلاديش وبروناي من رؤية الهلال مساء الثلاثاء قبل الماضي ، مما أدى إلى تأجيل بداية ذي الحجة إلى الخميس 29 مايو 2025، وبالتالي تحديد عيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو 2025.

وأعلنت السلطات الدينية في ماليزيا أن الأربعاء الماضي 28 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة، ليكون الخميس بداية ذي الحجة، وهو ما أدى إلى اختلاف موعد عيد الأضحى مع السعودية ودول أخرى.

رؤية فلكية وجغرافية تحدد موعد العيد

الاختلاف في بداية الشهور القمرية بين الدول الإسلامية أمر طبيعي بسبب اختلاف المواقع الجغرافية ونتائج الرصد الفلكي، مما يؤدي إلى اختلاف مواعيد المناسبات الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى.

وهذا يتطلب من كل دولة الاعتماد على لجانها الشرعية والفلكية لتحديد الموعد الرسمي المعتمد.

موعد عيد الأضحى المبارك في مصر

يبحث الكثير عن موعد عيد الأضحى المبارك بعدما أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا، ليكون اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 هو غرة الشهر الكريم.

موعد يوم وقفة عرفات

يعني ذلك أن يوم وقفة عرفات سيكون غدا الخميس 5 يونيو 2025، وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون بعد غد الجمعة 6 يونيو 2025.

ويأتي هذا الإعلان إيذانًا ببدء العد التنازلي لأيام الحج وموسم العيد المبارك؛ حيث ينتظر ملايين المسلمين في مصر والعالم الإسلامي هذا الموعد السنوي الذي يحمل من الروحانيات.

إجازة عيد الأضحى رسميًا

تبدأ إجازة عيد الأضحى للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص يوم الخميس 5 يونيو، بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025، ليحصل الموظفون بذلك على 5 أيام متواصلة من الراحة والاحتفال.

إجازة مدفوعة الأجر

الإجازة ستكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين في مؤسسات الدولة، بما في ذلك العاملين بالقطاع الخاص، وهو أمر تنظمه قوانين العمل المعمول بها.

الأيام الخمسة لإجازة عيد الأضحى 2025

تشمل الإجازة الأيام التالية:

الخميس 5 يونيو 2025 – يوم وقفة عرفات.

الجمعة 6 يونيو 2025 – أول أيام عيد الأضحى المبارك.

السبت 7 يونيو 2025 – ثاني أيام عيد الأضحى.

الأحد 8 يونيو 2025 – ثالث أيام عيد الأضحى.

الاثنين 9 يونيو 2025 – رابع أيام عيد الأضحى