‏⁧هدم منزل المخلافي في صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - �شف مواطنون عن تعرض منزل فايز المخلافي بحي زايد جنوب صنعاء للهدم.

وقامت جرافات بهدم منزل المخلافي دون معرفة سبب ذلك. عدن - ياسمين التهامي - �شف مواطنون عن تعرض منزل فايز المخلافي بحي زايد جنوب صنعاء للهدم.وقامت جرافات بهدم منزل المخلافي دون معرفة سبب ذلك.

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